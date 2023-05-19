Дом по реновации в Западном Дегунине введут в эксплуатацию в 2024 году

Фото: Депстрой

Дом по реновации в Западном Дегунине по адресу Коровинское шоссе, владение 29, введут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения. Новостройку возводят на месте снесенных пятиэтажек, жители которых уже получили новые квартиры в домах на улицах Базовской и Ангарской", – сказал Загрутдинов.

Отмечается, что жилой дом будет состоять из двух корпусов с подземной парковкой для автомобилей. Фасады новостройки облицуют керамогранитной плиткой и стеклофибробетонными панелями. Кроме того, будут установлены металлические корзины для кондиционеров.

В корпусах жилого дома установят автоматизированную систему контроля и учета потребления энергетических ресурсов. Новостройка рассчитана на 340 квартир, из которых 82 однокомнатные, 224 двухкомнатные и 34 трехкомнатные. Для маломобильных граждан оборудуют 8 квартир. В них расширят коридоры, дверные проемы, а также установят специальную сантехнику.

Каждая квартира будет сдаваться с улучшенной отделкой, которая соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Первый этаж в обоих корпусах новостройки сделают нежилым. Там разместят вестибюль, лифтовой холл, помещения консьержа, места для хранения уборочного инвентаря, зону с почтовыми ящиками, а также технические помещения. В каждом корпусе установят по четыре лифта, рассчитанных на 400 и 1 000 килограммов. Также их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Территорию вокруг новостройки благоустроят и озеленят. Специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Кроме того, установят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

Ранее Загрутдинов заявил, что в столичном районе Обручевском на улице Гарибальди началось строительство двух жилых корпусов по программе реновации. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году. Корпуса новостройки возведут по уникальному проекту.

Всего в корпусах предусмотрено 300 квартир: 45 однокомнатных, 213 двухкомнатных и 42 трехкомнатных. Три жилых помещения будут оборудованы специально для маломобильных жильцов.

