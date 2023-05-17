Строительство дома по программе реновации началось в Нижегородском районе

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В столичном районе Нижегородском началось строительство дома по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведется разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – сообщил Загрутдинов.

Дом будет состоять из трех корпусов, в которых разместятся 413 квартир: 139 однокомнатных, 158 двухкомнатных, 96 трехкомнатных и 20 четырехкомнатных. 9 жилых помещений оборудуют для маломобильных жильцов.

В вестибюлях корпусов оборудуют колясочные, зоны для почтовых ящиков и хранения велосипедов. Вход в здание сделают на одном уровне с землей. Это позволит маломобильным жителям и родителям с колясками без труда входить в подъезды.

Прилегающую к дому территорию благоустроят в соответствии со стандартами программы реновации. На придомовом участке высадят растения, а также установят площадки для детей и спортсменов.

Ранее стало известно, что дом по программе реновации построят в Котловке. Здание возведут по индивидуальному проекту, оно будет состоять из трех секций. Из 180 предусмотренных проектом квартир 90 будут двухкомнатными, а 52 – однокомнатными.

