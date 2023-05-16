11:46Город
Бочкарев заявил о появлении 20 тыс рабочих мест на западе Москвы по программе реновации
Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU
Более 20 тысяч рабочих мест будет создано на западе Москвы благодаря строительству инфраструктуры в рамках программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.
"Программа реновации жилья предусматривает формирование многофункциональной, максимально комфортной городской среды, удобной не только для жизни, но и для работы", – подчеркнул он.
По словам заммэра, благодаря программе более 20 тысяч москвичей смогут устроиться на работу недалеко от дома.
В то же время глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что на настоящий момент в Западном административном округе столицы утверждено 10 проектов планировок территорий по возведению жилья и сопутствующей инфраструктуры.
Как отметил директор научно-проектного центра "Развитие города" Илья Киевский, создание рабочих мест является одной из целей программы реновации. Он добавил, что в рамках проекта во всех новых домах на первых этажах будут размещаться малый бизнес, различные общественные и городские организации.
Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии районов Алтуфьевского, Бибирево и Лианозово на северо-востоке Москвы. По словам мэра столицы, там появляются современный транспорт, комфортная городская среда, а также качественная социальная инфраструктура. Также в них реализовали несколько больших дорожно-транспортных проектов.
Новости часа: Собянин сообщил о строительстве спорткомплексов в Некрасовке и Текстильщиках
Читайте также