Бочкарев заявил о появлении 20 тыс рабочих мест на западе Москвы по программе реновации

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Более 20 тысяч рабочих мест будет создано на западе Москвы благодаря строительству инфраструктуры в рамках программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.

"Программа реновации жилья предусматривает формирование многофункциональной, максимально комфортной городской среды, удобной не только для жизни, но и для работы", – подчеркнул он.

По словам заммэра, благодаря программе более 20 тысяч москвичей смогут устроиться на работу недалеко от дома.

В то же время глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что на настоящий момент в Западном административном округе столицы утверждено 10 проектов планировок территорий по возведению жилья и сопутствующей инфраструктуры.

Как отметил директор научно-проектного центра "Развитие города" Илья Киевский, создание рабочих мест является одной из целей программы реновации. Он добавил, что в рамках проекта во всех новых домах на первых этажах будут размещаться малый бизнес, различные общественные и городские организации.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии районов Алтуфьевского, Бибирево и Лианозово на северо-востоке Москвы. По словам мэра столицы, там появляются современный транспорт, комфортная городская среда, а также качественная социальная инфраструктура. Также в них реализовали несколько больших дорожно-транспортных проектов.

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