Собянин объявил о планах развития Южного Медведково по программе "Мой район"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столичном районе Южное Медведково в рамках программы "Мой район" для москвичей создают условия для комфортной городской жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В рамках программы "Мой район" построили два спортивных центра с ледовым полем и с бассейном, футбольное поле. Привели в порядок дворы, пруды, скверы", – сообщил мэр.

Недавно в районе вновь открыли центр "Мои документы", хоровую школу "Весна" имени А. С. Пономарева и другие объекты. Здания были закрыты на капитальный ремонт.

В дальнейшем капитальный ремонт планируют организовать в библиотеке № 63 имени И. С. Соколова-Микитова. Кроме того, для жителей района построят многофункциональный общественный центр "Полярный".

В Южном Медведкове также реализуются проекты программы реновации. В настоящее время москвичи переселяются в новостройку на улице Молодцова. Дом рассчитан для 173 семей.

"Во дворе сделали две детские и две спортивные площадки. Территорию около дома благоустроили", – добавил Собянин.

В 2023 году в Южном Медведкове открылась детская поликлиника. В пятиэтажное здание на улице Полярной переехал второй филиал детской поликлиники № 110. Площадь здания стала в 4 раза больше старого. Получать медицинскую помощь в учреждении смогут более 16 тысяч детей и подростков.



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