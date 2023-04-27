Москва выделила более 30 гектаров земли для реализации программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для реализации проектов по программе реновации столичные власти выделили более 31 гектара земли. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Такой объем земли был выделен в период с января по март 2023 года. В 2021 году за аналогичный период застройщики получили под проекты около 30 гектаров.

"Для строительства домов по программе реновации и сопутствующей инфраструктуры – инженерных коммуникаций и подъездных дорог – город выделяет Московскому фонду реновации жилой застройки земельные участки. Также на этих площадках застройщики могут размещать временные бытовые городки и материалы для строительства", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Больше всего земли под строительство выделили в ЮВАО – 12 участков. В САО и ВАО выделили по 5 участков, в ЮЗАО и ЗАО – по 4 участка, в ЮАО – 3 участка, в СВАО – 2 участка, в ЦАО И СЗАО – по одному участку.

В настоящее время по программе реновации в Москве уже введены в эксплуатацию 247 новостроек площадью 3,5 миллиона квадратных метров. Более 220 из них уже передали под заселение.

Строят и проектируют по программе реновации сейчас 183 и 222 дома соответственно. Большая часть проектов реализуется в ВАО.

С начала года новые квартиры по программе реновации получили почти 7 тысяч человек. Лидером по числу новоселов стал САО. Там в новые квартиры переехали 1,6 тысячи человек.

Новые квартиры получили жители 36 старых домов. Они переедут в 14 новостроек, расположенных в 14 районах города, в том числе в Зеленограде, Южном Медведкове, Черемушках, Даниловском и Басманном районах.

