Почти 7 тыс человек получили новые квартиры по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и и правительства Москвы/Владимир Новиков

За первые три месяца текущего года более 6,8 тысячи человек получили новые квартиры в рамках программы реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

"Больше всего новоселов появилось на востоке столицы – почти 1,6 тысячи человек. Еще 1,3 тысячи человек стали правообладателями равнозначных квартир на юго-востоке, более тысячи – на севере, около 600 – на западе, свыше 500 – на юго-западе Москвы", – рассказал он.

Новые квартиры получили жители 36 старых домов. Они переедут в 14 новостроек, расположенных в 14 районах города, в том числе в Зеленограде, Южном Медведкове, Черемушках, Даниловском и Басманном районах.

Как в свою очередь добавил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, всего с начала программы реновации переезжать начали 113,9 тысячи горожан, из которых 94,8 тысячи уже въехали в новое жилье. В общей сложности в Москве под заселение передали 228 домов, еще 19 только ввели в эксплуатацию, а 184 – пока строятся.

Ранее сообщалось, что в первом квартале этого года специалисты МосгорБТИ обследовали 5 022 квартиры в 16 новостройках, возведенных по программе реновации. Обследования прошли в домах, расположенных в 14 районах города.

