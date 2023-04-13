Более 70 домов снесли по программе реновации в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Свыше 70 старых домов снесли в Москве в рамках программы реновации с января по апрель текущего года. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"С января этого года снесли 72 дома, а за весь прошлый год демонтировали 53 здания. Снесенные в 2023 году дома расположены в девяти разных округах", – сказал он.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, больше всего домов демонтировали в ЮВАО и ЗАО – по 13 зданий. Еще по 12 домов снесли на севере и востоке города, а 11 – на юго-западе.

В настоящее время работы по сносу старых домов в городе продолжаются. Всего планируется демонтировать больше 200 зданий. На их месте возведут новые жилые дома, а также сопутствующую инфраструктуру.

Ранее стало известно, что за первые три месяца 2023 года в столице по программе реновации в эксплуатацию ввели 19 новостроек. Их общая жилая площадь составляет 377 тысяч квадратных метров. Больше всего домов ввели в ЮАО и САО.



Порядка 6 млн "квадратов" жилья построят в Москве к концу первого этапа реновации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!