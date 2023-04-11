Почти 20 домов по программе реновации ввели в эксплуатацию в первом квартале 2023 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

За первый квартал 2023 года в эксплуатацию ввели 19 домов, построенных по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В 19 новых домах располагаются 6 512 квартир с современными планировками и ремонтом. Жилая площадь составляет 377 тысяч квадратных метров.

"При этом в планах до конца года построить около миллиона квадратных метров реновационного жилья. Программа с каждым годом набирает обороты, чтобы удовлетворить потребности москвичей в новом качественном жилье", – сообщил заммэра.

Больше всего домов ввели в Южном и Северном административных округах – по четыре новостройки. Две новостройки появились в Донском районе, еще по одной – в Даниловском и Нагатино-Садовниках. На севере столицы новые дома по программе реновации возвели в Головинском и Бескудниковском районах, а также на Онежской и Пулковской улицах.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что на каждом этапе строительства специалисты проводят проверки. В сданных и строящихся зданиях проверки были организованы 159 раз.

До этого жилые корпуса для переселения по программе реновации были введены в эксплуатацию в районе Солнцево. Всего в здании находится 1 044 квартиры, пять из которых были оборудованы для маломобильных граждан города. Во всех квартирах, помимо прочего, есть остекленные лоджии.



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