Дом на 240 квартир построят в Черемушках по программе реновации

Фото: stroi.mos.ru

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство по программе реновации дома на 240 квартир в столичном районе Черемушки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Жилой фонд Черемушек преимущественно состоит из квартальной застройки панельными домами, поэтому в рамках реновации район будет серьезно обновлен. На выделенной стартовой площадке появится односекционный дом с подземной парковкой", – сказал глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Отмечается, что дом разместят на земельном участке № 32/1 на Профсоюзной улице. Общая поэтажная площадь здания составит 24,5 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрят 168 двухкомнатных квартир, 48 – однокомнатных, 24 – трехкомнатных. В каждой квартире при этом будет своя лоджия.

Первый этаж стандартно останется нежилым. На нем разместится комната консьержа, колясочные. Часть помещений предоставят коммерческим организациям. Дом будет спроектирован с учетом принципов безбарьерной среды: например, вход и лифтовые холлы будут расположены на уровне земли.

Прилегающую к дому территорию благоустроят. Там высадят кустарники и деревья, разобьют газоны. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве в рамках программы реновации с начала текущего года расселили больше 60 домов. По его словам, сейчас под заселение передаются восемь домов, после чего общее число начавших переезд горожан составит порядка 114 тысяч.



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