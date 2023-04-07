Собянин: с начала года в Москве по программе реновации расселили более 60 домов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 60 домов расселили в столице в рамках реализации программы реновации с начала текущего года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, за это время построили более 4,5 тысячи квартир.

"Сейчас передаем для заселения две тысячи квартир в восьми новостройках, расположенных в семи районах Москвы. Таким образом, количество начавших переезд жителей составит почти 114 тысяч человек, а общее количество заселяемых новостроек – 228", – говорится в его публикации.

Москвичи въезжают в новые квартиры с современной отделкой. Как правило, на первых этажах новостроек располагаются магазины, салоны красоты и другие объекты сферы услуг.

Мэр столицы напомнил, что с оформлением документации москвичам всегда могут помочь в центрах информирования по переселению.

Кроме того, на портале mos.ru можно бесплатно воспользоваться специальным сервисом для тех, кто переезжает. Он позволит ускорить процесс заселения.

"За первый квартал 2023 года расселили больше 60 старых домов в 35 районах города – это в два раза больше, чем за такой же период в прошлом году", – добавил Собянин.

Ранее стало известно, что свыше 240 человек приступили к переселению в новостройку в рамках программы реновации в Басманном районе. Объект расположен по адресу улица Бакунинская, дом 60/2. По словам Левкина, новостройка стала пятой в Центральном административном округе и второй в районе, куда жители переезжают по данной программе.

В здании расположены 136 квартир, в том числе 38 однокомнатных, 80 двухкомнатных, 16 трехкомнатных и две четырехкомнатные квартиры.



Порядка 6 млн "квадратов" жилья построят в Москве к концу первого этапа реновации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!