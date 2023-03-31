Более 240 человек начали переезд в новостройку по реновации в Басманном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 240 человек приступили к переселению в новостройку в рамках программы реновации в Басманном районе. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Объект расположен по адресу улица Бакунинская, дом 60/2. По словам Левкина, новостройка стала пятой в Центральном административном округе и второй в районе, куда жители переезжают по программе реновации.

"31 марта к переселению приступают более 240 жителей двух старых домов, расположенных по адресам: Бакунинская улица, дом 77, строение 3, и Большая Почтовая улица, дом 61–67, строение 1", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

В здании расположены 136 квартир, в том числе 38 однокомнатных, 80 двухкомнатных, 16 трехкомнатных и две четырехкомнатные квартиры. На первых этажах здания откроются кафе, предприятия социально-бытового обслуживания и другие.

Специалисты оборудовали зоны для отдыха во дворе, а также площадки для спорта и игр. Территорию вокруг объекта озеленили. При этом благоустройство рядом с объектом создали для удобства маломобильных москвичей.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что столица предложила равнозначные квартиры семьям из двух домов. Жители, которые приступили к переселению, смогут обратиться в специальный центр информирования, который находится на первом этаже объекта.

"Программа реновации в Басманном районе началась в 2022 году, когда была передана под заселение первая новостройка на Бауманской улице. Квартиры в ней город предложил жителям трех старых домов на улице Госпитальный Вал. На данный момент более 530 человек уже получили новое жилье", – заявил Гаман.

В программу реновации на территории района включены 26 жилых зданий. Для ее реализации было организовано восемь стартовых площадок.

Между тем глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в СЗАО строят и проектируют 24 дома для переселения по реновации. Там возводят семь новостроек, еще 17 зданий находятся на стадии проектирования.

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