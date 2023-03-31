Более 350 человек в Даниловском районе приступили к переезду по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 350 человек в Даниловском районе приступили к переезду в новостройку в рамках программы реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Дом расположен по адресу Пересветов переулок, 9. Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что это недалеко от станций метро и МЦК "Автозаводская" и "Дубровка".

Жители ветхих пятиэтажек заселятся в трехсекционный монолитный дом, отделанный искусственным камнем в светлых и более насыщенных серых тонах. В доме 161 квартира: 65 однокомнатных, 74 двухкомнатные и 22 трехкомнатные.

Территорию возле дома благоустроили и озеленили, сделали детскую и спортивную площадки. На первом этаже новостройки открылся центр информирования, где москвичи могут получить необходимые консультации по вопросам переселения, а также помощь в оформлении документов.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что этот дом стал уже третьей новостройкой в Даниловском районе столицы, в которую смогут переехать москвичи по программе реновации.

Всего в этом районе расселят 31 дом. В них проживают 5,1 тысячи человек. Уже расселили два дома, жители еще одного находятся в процессе переезда.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в районах Черемушки, Ярославском и Обручевском вместо бывшей промзоны появятся новые жилые кварталы. Мэр столицы добавил, что часть квартир получат участники программы реновации.

До этого глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в 2024 году в районе Люблино введут в эксплуатацию новостройку в рамках программы реновации. Новый дом расположится всего в семи минутах ходьбы от станции "Люблино" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Собянин рассказал о новых проектах комплексного развития территорий в трех районах Москвы

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