Собянин рассказал о новых проектах комплексного развития территорий в трех районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В районах Черемушки, Ярославском и Обручевском вместо бывшей промзоны появятся новые жилые кварталы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Он добавил, что часть квартир получат участники программы реновации. В самом квартале будет находиться вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура.

Мэр столицы отметил, что по программе комплексного развития на указанной территории появятся не только жилые дома, но и многоуровневая парковка в Хибинском проезде на северо-востоке Москвы, а также образовательный и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В квартале 25А района Черемушки планируется возвести детский сад, школу, коммунальные объекты и жилые дома, Также образовательные учреждения для детей появятся на улице Обручева. Помимо этого, там планируют построить новый спортивный комплекс со скалолазным центром, магазины, кафе, и другие объекты, заявил Собянин.

Мэр подчеркнул, что на данный момент в Москве реализуются 26 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 371 гектара. Объем инвестиций составит около 716 миллиардов рублей, в результате чего гражданам будет предоставлено более 89 тысяч новых рабочих мест.

Ранее мэр Москвы заявлял, что к началу учебного года, 1 сентября, в городе планируется благоустроить территории свыше 160 школ и детских садов. Он отметил, что главной задачей является создание современных и безопасных пространств для школьников. По словам мэра столицы, будут обновлены пешеходные дороги и проложены новые, отремонтированы и установлены детские площадки, восстановлены футбольные и многое другое.



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