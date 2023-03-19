Собянин рассказал о планах благоустройства территорий школ и детсадов к 1 сентября

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

К началу нового учебного года, 1 сентября, в Москве планируется благоустроить территории свыше 160 школ и детских садов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Главная задача - сделать современные и безопасные пространства для учащихся", – подчеркнул он.

По словам мэра столицы, будут обновлены пешеходные дороги и проложены новые, отремонтированы и установлены детские площадки, восстановлены футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, обновлены площадки для воркаута, установлена уличная мебель, озеленена территория и установлены системы освещения и видеонаблюдения.

Он отметил, что планируется организовать спортивные кластеры для занятий учащихся и местных жителей.

"Работы пройдут в период летних каникул, чтобы не мешать процессу обучения", – указал глава столицы.

Собанин заключил, что за последние два года в Москве смогли привести в порядок 600 территорий школ и детсадов.

Ранее Владимир Ефимов рассказал о процедуре предоставления льготной ставки аренды для образовательных организаций столицы. Он добавил, что системная поддержка со стороны города помогает образовательным организациям экономить на аренде 1,8 миллиарда рублей ежегодно.

Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

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