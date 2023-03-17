Более 130 образовательных учреждений получили льготную ставку аренды от города

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о процедуре предоставления льготной ставки аренды для образовательных организаций столицы, сообщается на портале мэра и правительства города.

"Льготными ставками аренды пользуются 132 частных образовательных учреждения Москвы – детские сады, общеобразовательные и языковые школы, вузы и центры детского развития, которые занимают 159 тысяч квадратных метров столичной недвижимости", – уточнил вице-мэр.

Ефимов добавил, что системная поддержка со стороны города помогает образовательным организациям экономить на аренде 1,8 миллиарда рублей ежегодно.

Частные организации, которые предоставляют услуги высшего, среднего профессионального и дополнительного образования, в год платят за аренду 3,5 тысячи рублей за квадратный метр. По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, эту ставку используют 45 организаций.

Частные школы и детские сады используют более низкую ставку – 1,8 тысячи рублей за квадратный метр. Кроме того, 24 образовательных учреждения платят аренду по программе "1 рубль за квадратный метр в год", которая подразумевает реставрацию и восстановление объектов недвижимости.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что в 2023 году программой льготной недвижимости пользуются более 300 столичных предпринимателей. Бизнес экономит на этом более 600 миллионов рублей.

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