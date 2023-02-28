Инвестор отреставрирует доходный дом в Просвирине переулке в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвестор отреставрирует здание бывшего доходного дома в Просвирине переулке в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"По результатам торгов по программе "1 рубль за квадратный метр в год" город на 49 лет заключил с компанией "БИВ" договор аренды объекта культурного наследия – здания XX века, построенного по проекту архитектора Петра Ушакова", – рассказал Ефимов.

Согласно условиям договора, инвестор в течение пяти лет должен восстановить объект, после чего сможет получить право на льготную аренду здания. Он сможет использовать объект площадью 609,8 квадратного метра и земельный участок 330 квадратных метров по своему усмотрению. Однако возводить в границах участка новые постройки запрещено.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что работы по восстановлению объекта начнутся после разработки проекта и согласования его с департаментом, а также получения необходимого разрешения.

Генеральный директор "БИВ" Алексей Рябичев пояснил, что после реставрации в здании откроют медицинское учреждение.

Проект бывшего доходного дома был разработан в 1899 году архитектором Петром Ушаковым по заказу купца Николая Пичугина. На каждом этаже здания располагались по 3 квартиры. В 1990-е объект приспособили под офисные помещения.

За 12 лет в Москве было отреставрировано более двух тысяч памятников архитектуры. Доля объектов культурного наследия в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 61 до 96,4%.

В 2023 году в столице планируют завершить реставрационные работы на 200 объектах.



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