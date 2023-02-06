Жилой дом начала XX века был отремонтирован на Маросейке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По программе капитального ремонта жилого фонда в Москве завершилось комплексное обновление здания по адресу улица Маросейка, 13, строение 3. Специалисты привели в порядок фасад дома, а также крышу и подвал. Кроме того, рабочие заменили инженерные коммуникации. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Для того чтобы сохранить первозданную красоту дома с почти столетней историей, разработали уникальный проект проведения работ. Подобрали качественные отечественные материалы, современные технологии", – рассказал заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

Так, сначала специалисты расчистили и обновили штукатурный слой фасада, затем заделали трещины и восстановили поврежденные участки кирпичной кладки, а также отсутствующие фрагменты лепнины.

После этого рабочие нанесли на фасад биозащитный состав и стойкие краски. Отмечается, что им удалось сохранить изначальную цветовую гамму дома.

Следом за этим специалисты заменили водосточные трубы и отливы, оштукатурили цоколь здания. В заключение на крыше здания поменяли обрешетку и кровлю. Деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом, после чего с помощью теплоизоляционных материалов выровняли температурно-влажностный режим.

Дом был построен в 1912 году по индивидуальному проекту с элементами неоклассического стиля. Неповторимый вид здания обусловлен окнами разной формы, которые выделены наличниками, сандриками и подоконными карнизами.

Ранее сообщалось о том, что более 1 900 памятников архитектуры и объектов культурного наследия отреставрировали в Москве за последнее десятилетие. Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что во время реставрации памятников архитектуры и объектов культурного наследия специалисты находят значимые элементы.

В конце января специалисты завершили реставрацию фасадов доходного дома потомственной почетной гражданки Натальи Тюляевой, расположенного на улице Забелина в Москве. Трехэтажное каменное здание было построено в 1900 году по проекту архитектора Сергея Воскресенского, автора особняка купца Рериха, в котором сейчас находится Грибоедовский ЗАГС. Дом входит в ансамбль городской усадьбы Н. А. Сумарокова – Н. А. Тюляевой, ему присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

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