В парке "Царицыно" начался ремонт светомузыкального фонтана

Фото: Агентство "Москва"/Воронин Денис

Специалисты приступили к капитальному ремонту музыкального светодинамического фонтана в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что фонтан работает с 2007 года. С тех пор разрушениям подверглись парапеты и чаша. Также требуется обновить оборудование, в том числе насосы и акустические системы.

"После капитального ремонта качество работы фонтана улучшится, новое оборудование и коммуникации добавят яркости цветов, динамики, разнообразия эффектов игры струй и звука", – пояснил Бирюков.

Отмечается, что в рамках работ специалисты приведут в порядок гранитную облицовку фонтана, заменят 82 насоса и подводный кабель. Кроме того, планируется заменить больше четырех тысяч галогеновых светильников – они станут светодиодными – и установить новую систему видеонаблюдения.

Работы будут вестись внутри тепляков. Их планируется завершить уже весной текущего года, до начала сезона фонтанов.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ на шпиль павильона "Зерно" вернули рубиновую звезду. В ходе реставрации специалисты попытались воссоздать ее исторический вид, привели в порядок ее металлический каркас, а также медные пластины, оформленные сусальным золотом.



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