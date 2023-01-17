Дом-замок капитально отремонтировали в Басманном районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили капитальный ремонт дома-замка, который возвели в 1893 году. Объект расположен по адресу улица Маросейка, дом 13, строение 2, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя гендиректора фонда капитального ремонта столицы Владимира Кожиченкова, дом отличается непередаваемым изяществом. В ходе работ специалисты подобрали необходимые материалы и воспользовались технологиями, максимально подходящими для обновления культурного объекта.

"Отмечу, что наш выбор всегда – это качественные, исключительно отечественные материалы", – заявил Кожиченков.

Капитальный ремонт фасада проходил в несколько этапов. Сначала работники убрали штукатурно-окрасочный слой и нанесли антигрибковую защиту, затем заменили кирпичи и вычинку. После же специалисты обновили элементы архитектуры: сандрики, пилястры с капителями и своды арок. В конце работники обновили штукатурный слой и нанесли современную краску на акриловой основе.

Помимо этого, специалисты обновили цоколь дома, заменили водосточные трубы и отливы. Не обошли стороной и крыши здания, заменив там кровельное покрытие и часть стропил, которые со временем получили сильные повреждения. Для создания тепла использовали минераловатные плиты, а на деревянные элементы нанесли специальную защиту против пламени.

Здание построили в конце XIX века в стиле эклектики. Объект является частью ансамбля доходных домов одного из крупнейших домовладельцев старой Москвы Алексея Лобозева.

Ранее сообщалось, что на улице Бурденко завершился капитальный ремонт бывшего доходного дома архитектора Ивана Германа. Перед стартом мероприятий индивидуально для дома подобрали специальные материалы и технологии.

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