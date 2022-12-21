Спорткомплекс "Гелиос" на востоке Москвы капитально отремонтируют

Фото: vk.com/mos.gelios

Специалисты проведут работы по капитальному ремонту спортивного комплекса "Гелиос" на востоке Москвы в районе Косино-Ухтомском. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Объект возвели еще в 2008 году. На территории спорткомплекса проведут наружные мероприятия: облицовку стен фасадов, отделку цоколя, колонн на крыльце, а также заменят покрытия кровли.

"Помимо этого, работы затронут входные площадки, лестницы и пандусы", – заявила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Также специалисты проведут работы по обновлению внутренней отделки помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения учреждения.

Еще работники преобразуют инженерные коммуникации. На территории поменяют свет, а также обновят системы водоснабжения, водоотведения и вентиляции.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве с начала года построили и ввели в эксплуатацию 19 спортивных объектов. Уже в следующем году специалисты планируют возвести еще 22 сооружения.

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