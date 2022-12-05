Новый спортивный кластер появится в Ново-Переделкине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Москва предоставит инвестору в аренду землю для возведения спортивного кластера в Ново-Переделкине. Решение было принято в ходе заседания Градостроительно-земельной комиссии столицы, поделился заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инвестор без торгов получит в аренду земельный участок для расширения спорткомплекса "Арктика" и создания спортивного кластера на западе столицы. Площадь нового сооружения составит около 3,4 тысячи квадратных метров", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что на территории кластера инвестор сможет разместить два футбольных поля, беговые дорожки, зоны для воркаута и баскетбольную площадку.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, объект возведут на Новоорловской улице в Западном административном округе. Недалеко от территории уже построен комплекс, на котором расположены четыре ледовые арены, бассейн и тренажерные залы.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что на территории инновационного центра "Сколково" возведут современный спортивный комплекс в виде ленты, вытянутой вдоль бульвара.

Его оснастят крытым футбольным манежем с искусственным покрытием, скалодромом и тренажерным залом.

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