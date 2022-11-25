Участок бывшей промзоны Теплый Стан комплексно реорганизируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва заключила договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны Теплый Стан с инвестором, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, территорией займется ООО "Специализированный застройщик "Севтехнадзор" из Архангельска.

"В рамках реорганизации на территории возведут общественные и производственные объекты. Вложения инвестора в проект оцениваются в 17 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города – более чем в 1,5 миллиарда рублей", – рассказал Ефимов.

По словам заммэра, благодаря развитию проекта в столице появится свыше 4,4 тысячи рабочих мест. Сейчас известно, что данный участок используют неэффективно, так как на территории расположены складские помещения, автосервисы и стоянки спецтехники.

Договор с застройщиком заключили на 10 лет. За данный период он должен построить на территории научно-производственные объекты общей площадью порядка 60 тысяч квадратных метров.

Также на участке возведут спортивные объекты, магазины, отделения банков и точки общественного питания, заявил глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Ранее Ефимов рассказал, что Москва заключила 12-й договор о выделении инвестору земли по ставке за один рубль в год. Компания планирует инвестировать в проект 1,2 миллиарда рублей. Благодаря этому в городе появится 300 новых рабочих мест.



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