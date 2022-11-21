Более 16 тыс рабочих мест появится в Москве благодаря инвестпроектам – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва предоставит инвесторам в аренду земельные участки под строительство новых объектов в рамках 27 масштабных инвестиционных проектов, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город без торгов передаст инвесторам в аренду земельные участки общей площадью около 160 гектаров для реализации 27 масштабных инвестпроектов. Инвесторы вложат более 75,5 миллиарда рублей в строительство производственных объектов различных отраслей промышленности столицы", – поделился Ефимов.

По его словам, подобные проекты помогут создать в Москве более 16 тысяч рабочих мест. Он отметил, что МаИП представляет собой выгодное предложение для обеих сторон. Так, инвесторам предоставляют льготы, которые они могут перенаправить в развитие производства, а столица, в свою очередь, оснащается продукцией.

По мнению главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, инициатива поможет построить в городе заводы по производству пищи, корма для животных, одежды и многого другого.

Он отметил, что половина предоставляемых участков выдана под предприятия строительной сферы. Там будут создавать цементные плиты, газобетонные блоки, напольное покрытие и иные материалы.

Между тем глава департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что всего построят 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости в рамках МаИП. Речь идет о производственных, складских и административных зданиях.

Уточняется, что в Новой Москве такой недвижимости построят больше всего – 10 помещений. На территории запланировали возвести заводы по выпуску технологического оборудования и питания.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столица будет стремиться сохранять число рабочих мест пропорционально растущему населению. Мэр подчеркнул, что власти Москвы всегда поддерживают баланс строительства города и создания экономики, чтобы не нарушить это соотношение.

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