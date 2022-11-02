Реорганизацией участка бывшей промзоны Кунцево займется городской оператор – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти приняли решение о реорганизации участка бывшей промзоны Кунцево силами городского оператора. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Казенное предприятие города Москвы "Комплексное развитие территорий" займется реорганизацией участка площадью более 21 гектара, который находится на улице Горбунова в Можайском районе, возле МКАД. Планируемый объем инвестиций в проект оценивается в 23,3 миллиарда рублей", – уточнил он.

По его словам, благодаря реализации проекта будет создано 4,6 тысячи новых рабочих мест, а ежегодные поступления в городской бюджет увеличатся на 1,6 миллиарда рублей.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на указанном участке построят порядка 268 тысяч квадратных метров недвижимости. Там появятся производственные помещения, офисы, кафе, магазины, колледж и логистический центр площадью 90 тысяч "квадратов".

На сегодняшний день указанную территорию занимают складские помещения, автосервисы и недостроенные здания. Их владельцам выплатят компенсацию в размере стоимости земли и находящихся на них построек.

Отмечается, что всего в рамках комплексного развития территории бывшей промзоны Кунцево планируется реорганизовать три участка. Проект планировки одного из них сейчас находится на доработке. Что касается второго, то договор о его развитии в ближайшее время разошлют владельцам недвижимости.

Ранее Ефимов рассказал, что сегодня в Москве ведется работа по комплексному развитию 16 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Их суммарная площадь превышает 286,3 гектара. Ожидается, что реорганизация территорий позволит создать в городе 65 тысяч новых рабочих мест.



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