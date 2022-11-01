Более 65 тыс рабочих мест появится благодаря программе по развитию промзон в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве ведется активная работа по комплексному развитию 16 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Их общая площадь составляет свыше 286,3 гектара.

По словам Ефимова, в рамках реорганизации там возведут предприятия и общественно-деловые объекты, благодаря которым в городе появится более 65 тысяч новых рабочих мест. Он рассказал, что редевелопмент шести территорий проводят правообладатели, еще шесть территорий взяли на себя городские операторы, для реорганизации четырех территорий инвесторов выбрали по итогам аукционов.

Вложения в редевелопмент участков составят порядка 580 миллиардов рублей. Программа реализуется в семи столичных округах, в районах Щукино, Дмитровский, Можайский, Отрадное, Войковский, Тропарево-Никулино, Зюзино, Печатники, Нагорный, Текстильщики, Хорошево-Мневники, Тимирязевский, Теплый Стан, Кунцево, Ясенево и Головинский.

На 16 участках построят около шести миллионов квадратных метров недвижимости. Более 1,7 миллиона квадратных метров из них займут современные производства и технопарки. Социальная инфраструктура разместится на территории площадью 1,4 миллиона квадратных метров. Под строительство жилья выделили три миллиона квадратных метров.

В 2023 году Москва планирует подготовить к реализации 77 проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий столицы. В результате на месте бывших промышленных зон появятся жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Помимо этого, в городе появятся около 260 тысяч новых рабочих мест. Ежегодно в бюджет города начнет поступать около 90 миллиардов рублей.

Кроме того, по программе комплексного развития территорий в Москве построят 20 технопарков. Объекты возведут в семи округах столицы. Как отметил Ефимов, благодаря строительству технопарков в городе появится более 25 тысяч новых рабочих мест.



"Это наш город": более 150 проектов вошли в программу комплексного развития бывших промзон

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