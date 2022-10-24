Жилую комплексную застройку возведут на западе Москвы

Фото: stroi.mos.ru/Москомархитектура

На территории бывшей промышленной зоны в районе Очаково-Матвеевское возведут комплексную жилую застройку. Информацией об этом поделились в Москомархитектуре.

Новый проект разработало бюро "Apex". По задумке специалистов, строительство объекта будет организовано по принципу квартальной застройки.

"Москва под руководством мэра города Сергея Собянина ведет обширную программу по реорганизации промзон. Данный проект позволит полностью обновить промышленную территорию и сформирует комфортное городское пространство для проживания, работы и отдыха", – поделился главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что проект подразумевает создание девяти разноэтажных секций в виде закрытого дворового пространства. Специалисты будут использовать бетонную плитку светлых тонов, а также панели разных оттенков.

"В одноэтажном стилобате будут располагаться помещения общественного назначения", – заключил Кузнецов.

В Москомархитектуре добавили, что проект будет располагаться по адресу улица Озерная, владение 42. Уточняется, что площадь жилой застройки составит около 92 тысяч квадратных метров. Парковка же будет рассчитана на 367 машино-мест.

Ранее сообщалось, что в Коммунарке соорудят паркинг, площадь которого будет составлять 20 809 квадратных метров. На месте организуют стоянку на 449 машино-мест. Здание сделают разноуровневым, его высота составит один, семь и восемь этажей.

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