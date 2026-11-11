ВС РФ освободили Воскресенку в Запорожской области и Шиловку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Воскресенка в Запорожской области и Шиловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что Воскресенку заняли подразделения группировки войск "Восток". Установить контроль над Шиловкой смогли подразделения "Центра".

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины. Удары пришлись на электроподстанцию в Кривом Роге Днепропетровской области, а также две подстанции в населенных пунктах Маяки и Усатово Одесской области.

До этого российские военные беспилотниками нанесли удары по логистическому центру "Сухой порт" в порту Одесса и по сухогрузу в акватории Черного моря. В центре хранили и распределяли грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а на судне находились вооружение и военное имущество.

