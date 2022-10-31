Около 80 проектов комплексного развития территорий подготовят в 2023 году – Ефимов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2023 году Москва планирует подготовить к реализации 77 проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Это означает, что будут сформированы границы территорий и проработаны технико-экономические показатели проектов, начнется поиск инвесторов. Вложения в комплексное развитие этих участков оцениваются примерно в два триллиона рублей", – сообщил Ефимов.

В результате, уточнил заммэра, на месте бывших промышленных зон появятся жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Помимо этого, в городе появятся около 260 тысяч новых рабочих мест. Ежегодно в бюджет города начнет поступать около 90 миллиардов рублей.

В ходе подготовки реализации проектов город предложит собственникам участков самостоятельно заняться реорганизацией территорий. В другом случае собственники получат компенсацию, а территории будут отданы для дальнейшей реорганизации операторам или инвесторам, выбранным на торгах.

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, столица занимается реализацией шести проектов. К реорганизации территорий Южный порт, Зюзино, Грайвороново, Варшавское шоссе, Кунцево и других бывших промышленных зон привлечены городские операторы.

"В реорганизацию территорий вложат около 190 миллиардов рублей и возведут там порядка 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости. После преобразования на участках появятся предприятия и общественно-деловые объекты, где смогут работать 22 тысячи человек", – сообщил Гаман.

Благодаря реализации проекта комплексного развития территорий в Москве появится порядка 550 тысяч рабочих мест. В рамках реорганизации бывших промзон будет инвестировано около трех триллионов рублей.

Ранее сообщалось, что по программе комплексного развития территорий в Москве построят 20 технопарков. Объекты возведут в семи округах столицы. Как отметил Ефимов, благодаря строительству технопарков в городе появится более 25 тысяч новых рабочих мест.

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