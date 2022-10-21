В Москве построят 20 технопарков по программе комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Не менее 20 современных технопарков построят в столице в рамках программы комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, они появятся в семи округах столицы на базе промышленных предприятий и научных организаций, а также в рамках реализации инвестиционных проектов. Общая площадь территорий, на которых построят технопарки, превышает 95 гектаров.

Ефимов отметил, что благодаря реорганизации промзон в городе появится свыше 25 тысяч новых рабочих мест.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что проекты, предусматривающие строительство технопарков, находятся на разных стадиях реализации. В целом по ним планируется построить порядка 500 тысяч квадратных метров промышленных площадок и более 735 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

В частности, уже строится технопарк на участке бывшей промзоны Октябрьское Поле. Речь идет о восьмиэтажном здании с парковкой площадью около 12 тысяч квадратных метров. Трудоустроиться в технопарк смогут более 600 человек. В строительство инвестировали около двух миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что в Молжаниновском районе недалеко от Машкинского и Новосходненского шоссе построят технологический промышленный парк площадью 20,7 тысячи квадратных метров.

По словам Ефимова, инвестор вложит в проект более одного миллиарда рублей. После завершения строительства в технопарке будет создано не менее 600 рабочих мест.



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