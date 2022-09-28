Два технопарка, дата-центр и офисы появятся в ТПУ "Новогиреево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Общественно-производственная застройка появится в составе ТПУ "Новогиреево". Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что проект планировки территории рассчитан на 101,7 гектара.
"Здесь появится общественно-производственная застройка общей площадью 316,1 тысячи квадратных метров. Реализация проекта позволит создать более шести тысяч рабочих мест", – добавила она.
В рамках реализации проекта запланировано строительство:
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о создании нового парка площадью 4,3 гектара в составе ТПУ "Некрасовка".
Он отметил, что на главной аллее парка появятся фонтан и амфитеатр. На территории высадят примерно 22 тысячи деревьев и кустарников, адаптированных для климата средней полосы России.
Офисно-торговый комплекс построят в составе транспортно-пересадочного узла "Лухмановская"
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