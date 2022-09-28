Два технопарка, дата-центр и офисы появятся в ТПУ "Новогиреево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Общественно-производственная застройка появится в составе ТПУ "Новогиреево". Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что проект планировки территории рассчитан на 101,7 гектара.

"Здесь появится общественно-производственная застройка общей площадью 316,1 тысячи квадратных метров. Реализация проекта позволит создать более шести тысяч рабочих мест", – добавила она.

В рамках реализации проекта запланировано строительство:

центра обработки данных площадью 35,4 тысячи квадратных метров;

двух технопарков общей площадью около 200 тысяч квадратных метров;

объектов общественного назначения (80 тысяч квадратных метров) – офисные здания и два многофункциональных центра;

объектов транспортной инфраструктуры – АЗС, отстойно-разворотная площадка с конечной станцией, пешеходные сходы с Новогиреевского путепровода, внеуличный пешеходный переход.

Кроме того, обустроят парковку на 2 600 машино-мест. Также планируется перебазирование административно-бытового корпуса ГБУ "Жилищник".

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о создании нового парка площадью 4,3 гектара в составе ТПУ "Некрасовка".

Он отметил, что на главной аллее парка появятся фонтан и амфитеатр. На территории высадят примерно 22 тысячи деревьев и кустарников, адаптированных для климата средней полосы России.



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