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08:48

В Москве в 2022 году ввели в эксплуатацию 30 домов по программе реновации

городреновация

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что с начала 2022 года по программе реновации были введены в эксплуатацию 30 новых домов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Новые дома были построены в 11 округах столицы. Наибольшее количество введено в Юго-Западном административном округе – пять, далее на юге и севере столицы – по четыре новостройки в каждом", – объяснил представитель мэрии.

Левкин уточнил, что с начала года под заселение были переданы уже 14 жилых домов. При этом совокупный введенный объем нового жилья обеспечит переселение более 10 тысяч человек.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что свыше 90 тысяч человек начали переселение по программе реновации в Москве. Специалист добавил, что в столице проектируют 239 новых жилых домов.

"Это наш город": три дома по программе реновации готовят к заселению на востоке Москвы

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