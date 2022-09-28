В Москве в 2022 году ввели в эксплуатацию 30 домов по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что с начала 2022 года по программе реновации были введены в эксплуатацию 30 новых домов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Новые дома были построены в 11 округах столицы. Наибольшее количество введено в Юго-Западном административном округе – пять, далее на юге и севере столицы – по четыре новостройки в каждом", – объяснил представитель мэрии.
Левкин уточнил, что с начала года под заселение были переданы уже 14 жилых домов. При этом совокупный введенный объем нового жилья обеспечит переселение более 10 тысяч человек.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что свыше 90 тысяч человек начали переселение по программе реновации в Москве. Специалист добавил, что в столице проектируют 239 новых жилых домов.
"Это наш город": три дома по программе реновации готовят к заселению на востоке Москвы
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