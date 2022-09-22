Жители четырех домов в Тимирязевском районе получили новые квартиры по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Тимирязевском районе столицы расселили четыре старых дома. Горожане получили жилье в новостройках на Тимирязевской улице, Дмитровском шоссе и в Астрадамском проезде, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Он уточнил, что новые квартиры получили порядка 280 семей. При этом, по словам Левкина, в рамках первого этапа программы реновации до 2024 года включительно в этом районе предстоит организовать переселение жителей еще семи домов.

Всего по программе там собираются расселить 44 дома. Причем один из объектов после расселения будет отремонтирован. В новые дома въедут около 8,2 тысячи человек.

Ранее стало известно, что 25 тысяч жителей ЮАО получат новое жилье по программе реновации. Уже удалось переехать в новостройки порядка 5,8 тысячам человек, которые ранее жили в 46 старых зданиях.

Больше всего новых площадок для заселения расположились в районе Царицыно, их там 16. Далее идут районы Даниловский и Нагатинский Затон, где находится по 8 площадок. Потом расположились Бирюлево Западное, Нагорный, Нагатино-Садовники, Донской, Бирюлево Восточное, Москворечье-Сабурово и Чертаново Южное.

