Жители двух пятиэтажек в Головинском районе начинают переезд по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жители двух пятиэтажек на Кронштадтском бульваре в Головинском районе столицы начнут переезд в современное жилье, которое возвели по программе реновации.

Уточняется, что в новые квартиры смогут въехать около 430 горожан, а это 165 семей. Как сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, на первом этаже новостройки откроется Центр информирования по переселению, специалисты которого помогут оформить нужную документацию.

В рамках проекта территория возле нового дома была благоустроена и озеленена. Специалисты создали детскую и спортивную площадки, а также зоны отдыха. Помимо этого, обустроили места для родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам главы столичного кабмина Максима Гамана, в Северном административном округе расселение по реновации идет на сегодняшний день в семи районах. Среди них:

Бескудниковский;

Войковский;

Головинский;

Дмитровский;

Западное Дегунино;

Коптево;

Тимирязевский.



"На севере столицы новоселье уже справили более девяти тысяч москвичей, которые уже заключили с департаментом договоры на новые квартиры. Сейчас около двух тысяч человек готовятся к переезду в равнозначное жилье", – отметил Гаман.

Ранее дом по программе реновации передали под заселение в Ломоносовском районе. Новостройка находится по адресу улица Архитектора Власова, дом 2. Отмечалось, что в современное жилье переедут 157 семей из пятиэтажек на улицах Вавилова и Панферова.

Сообщалось, что в пятницу, 16 сентября, на первом этаже здания откроется центр информирования по расселению, в котором горожане смогут получить консультации специалистов и начать оформление необходимых документов.

