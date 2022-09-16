Жители двух пятиэтажек в Головинском районе начинают переезд по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Жители двух пятиэтажек на Кронштадтском бульваре в Головинском районе столицы начнут переезд в современное жилье, которое возвели по программе реновации.
Уточняется, что в новые квартиры смогут въехать около 430 горожан, а это 165 семей. Как сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, на первом этаже новостройки откроется Центр информирования по переселению, специалисты которого помогут оформить нужную документацию.
В рамках проекта территория возле нового дома была благоустроена и озеленена. Специалисты создали детскую и спортивную площадки, а также зоны отдыха. Помимо этого, обустроили места для родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья.
По словам главы столичного кабмина Максима Гамана, в Северном административном округе расселение по реновации идет на сегодняшний день в семи районах. Среди них:
Ранее дом по программе реновации передали под заселение в Ломоносовском районе. Новостройка находится по адресу улица Архитектора Власова, дом 2. Отмечалось, что в современное жилье переедут 157 семей из пятиэтажек на улицах Вавилова и Панферова.
Сообщалось, что в пятницу, 16 сентября, на первом этаже здания откроется центр информирования по расселению, в котором горожане смогут получить консультации специалистов и начать оформление необходимых документов.
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