Правительство РФ объявило о запуске новой программы расселения аварийного жилья

14:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что в России запустят новую программу расселения аварийного жилья. Информация об этом появилась на сайте кабмина.
Как отметил премьер-министр, Владимир Путин поручил форсировать работу в этом направлении.
"Для этого правительство запускает новую программу, она ускорит снос или реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет, до 1 января 2022 года, и позволит нашим гражданам быстрее переехать в комфортное и безопасное жилье", – пояснил Мишустин.
Он также рассказал, что в 2022 году господдержку в размере 22,5 миллиарда рублей получат Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Севастополь и Санкт-Петербург. Названные регионы до 1 мая сумели полностью завершить работу по расселению людей из жилого фонда, признанного аварийным на начало 2017 года.
В декабре текущего года кабмин планирует утвердить постоянно действующие правила, которые позволят присоединиться регионам, закончившим текущую программу по расселению аварийного жилья до конца 2022 года.
Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин перечислил районы столицы с наибольшим количеством новых домов, переданных под заселение по программе реновации. Он отметил, что в Кузьминках передано под заселение 12 новостроек, в Люблине и Бескудниковском районе – по девять новых домов, в районе Проспект Вернадского – восемь, в Северном Измайлове и Царицыне – по шесть новостроек.
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