Около 750 млрд рублей выделят на модернизацию российского ЖКХ – СМИ

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Правительство планирует выделить около 750 миллиардов рублей на программу модернизации ЖКХ. Об этом сообщает газета "Известия".
Как пояснил руководитель Минстроя РФ Ирек Файзуллин, критерии до конца пока еще не утвердили, хотя "начальные материалы уже получены".
В материале отмечается, что по оценкам Общественного совета при Минстрое РФ, в настоящее время самые острые проблемы в ЖКХ — неплатежи за ресурсы и ЖКУ, износ коммунальной инфраструктуры, несоответствие коммунальной инфраструктуры новым потребностям. Кроме того, отдельного внимания заслуживает вопрос износа источников теплоснабжения. Также есть проблемы, связанные с отсутствием приборов учета и их эксплуатацией.
Ранее Минстрой предложил включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. Уточняется, что поправки не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для населения, так как индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства.
До этого Владимир Путин заявил, что объем инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства следует в разы увеличить. По его словам, в настоящее время износ сетей ЖКХ составляет свыше 40%. Для повышения качества жилищных услуг необходимо обновить инфраструктуру отрасли.
Также Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, предложил запустить в России программу модернизации комплекса жилищно-коммунального хозяйства.
Как отметил глава государства, в сфере жилищно-коммунального хозяйства накопилось множество проблем. Путин также обратил внимание на хронический недостаток инвестиций в отрасли, который оценивается в 4,5 триллиона рублей.
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