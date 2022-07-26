Минстрой предложил включать в тарифы ЖКХ расходы на цифровую инфраструктуру – СМИ

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Минстрой предложил включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники и подтверждение от ведомства.

Уточняется, что поправки не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для населения, так как индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства.

В свою очередь, как отмечается в материале, в ФАС сообщили, что не поддерживают изменения принципов предельных индексов платы граждан. Там отметили, что возможность учета затрат на цифровизацию предусмотрена законодательством в случае обоснования ее необходимости.

Ранее Владимир Путин заявил, что объем инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства следует в разы увеличить. По его словам, в настоящее время износ сетей ЖКХ составляет свыше 40%. Для повышения качества жилищных услуг необходимо обновить инфраструктуру отрасли.

Также Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, предложил запустить в России программу модернизации комплекса жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметил глава государства, в сфере жилищно-коммунального хозяйства накопилось множество проблем. Путин также обратил внимание на хронический недостаток инвестиций в отрасли, который оценивается в 4,5 триллиона рублей.

