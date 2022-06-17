Путин предложил запустить программу модернизации сферы ЖКХ в РФ

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Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, предложил запустить в России программу комплексной модернизации комплекса жилищно-коммунального хозяйства.

"Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, а также капитального ремонта жилого фонда", – сказал президент.

Как отметил глава государства, в сфере жилищно-коммунального хозяйства накопилось множество проблем. Путин также обратил внимание на хронический недостаток инвестиций в отрасли, который оценивается в 4,5 триллиона рублей.

Помимо этого, президент РФ отметил важность снижения доли устаревших коммунальных сетей по всей стране. В связи со всем сказанным он анонсировал проведение на предстоящей неделе заседания президиума Госсовета по теме ЖКХ и развития Стройкомплекса.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении дополнительных средств на финансирование льгот по оплате ЖКУ и взносов на капремонт. На эти цели направят 409 миллионов рублей.

