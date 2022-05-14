Капитальный ремонт 281 дома пройдет в этом году на востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В этом году на востоке столицы по региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов в порядок приведут 281 здание, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Самая высокая многоэтажка находится в Новогирееве на Зеленом проспекте, доме 83, корпусе 4. Это 19-этажный дом с двумя подъездами, построенный в 1984 году по типовому проекту. Самые низкие здания, где пройдет капремонт, расположены на Главной улице в районе Восточный и на Зеленом проспекте в Перове. Все эти трехэтажные кирпичные дома построили в период с 1951 по 1955 год.

Кирпичный дом в Сокольниках на Малой Остроумовской улице станет самым старым зданием в ВАО, где проведут работы. Его построили в 1924 году по индивидуальному проекту. Речь идет о доме переменной этажности высотой в шесть и семь этажей. Он выполнен в стиле конструктивизма с элементами неоклассики.

Наибольшая площадь фасада среди многоэтажек у дома 1 на Красноярской улице в Гольянове – более 31 тысячи квадратных метров. Самая маленькая площадь фасада у дома в Перове на шоссе Энтузиастов – всего 740 квадратных метров.

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков ранее говорил, что всего в этом году в столице в программу капремонта вошло более 1,7 тысячи жилых домов.

Список работ по каждому объекту определяют исходя из срока службы инженерных систем и их технического состояния.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт жилого дома 1912 года постройки проведут в Таганском районе столицы. По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, четырехэтажный жилой дом был возведен в 1912 году по индивидуальному проекту. В рамках его капремонта планируется обновление фасадов, входных групп и подъездов, а также замена инженерных коммуникаций. При этом архитектурный облик и планировка помещений останутся прежними.

В ходе работ специалисты проведут антигрибковую обработку фасадов, очистку, грунтовку и последующее окрашивание лестниц, замену оконных отливов и отливов декоративных элементов.

Кроме того, планируется отремонтировать чердак и подвалы. Для обеспечения дальнейшего безопасного использования здания будет выполнен ремонт наружных кирпичных стен здания, замена оцинкованного стального покрытия крыши на аналогичное, а также огнебиозащитная обработка деревянных конструкций.