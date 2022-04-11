Капремонт жилого дома 1912 года постройки проведут в Таганском районе Москвы

11:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Капитальный ремонт жилого дома 1912 года постройки проведут в Таганском районе столицы. Об этом рассказали в пресс-службе Москомэкспертизы.
"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Капитальный ремонт многоквартирного дома" по адресу улица Верхняя Радищевская, дом 11, строение 2, Таганский район, Центральный административный округ Москвы", – отмечается в сообщении.
По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, четырехэтажный жилой дом был возведен в 1912 году по индивидуальному проекту. В рамках его капремонта планируется обновление фасадов, входных групп и подъездов, а также замена инженерных коммуникаций. При этом архитектурный облик и планировка помещений останутся прежними.
В ходе работ специалисты проведут антигрибковую обработку фасадов, очистку, грунтовку и последующее окрашивание лестниц, замену оконных отливов и отливов декоративных элементов.
Кроме того, планируется отремонтировать чердак и подвалы. Для обеспечения дальнейшего безопасного использования здания будет выполнен ремонт наружных кирпичных стен здания, замена оцинкованного стального покрытия крыши на аналогичное, а также огнебиозащитная обработка деревянных конструкций.
Также в рамках капитального ремонта в подъездах заменят окна с сохранением имеющегося рисунка переплетов, окрасят стены и поменяют напольное покрытие. В тамбуре на первом этаже обустроят противоскользящие планки и грязезащитное покрытие, установят и ящики для почты. Помимо этого, на всех этажах поменяют тамбурные двери и номерные таблички.
Проект по капремонту предусматривает и обновление инженерных коммуникаций, среди которых – системы отопления, электро- и водоснабжения, водоотведения и канализации. Также будет проведен восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций по всему объему жилого строения.
Ранее стало известно, что в Москве капитально отремонтируют здание дорожной инспекции Объединения административно-технических инспекций на Таганской улице. К сегодняшнему дню в здании протекает крыша, на наружных стенах видны трещины. В рамках ремонта рабочие снимут старую штукатурку, выполнят грунтовку, штукатурку по сетке и шпаклевку.
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