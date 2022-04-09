Капремонт нежилых помещений проведут в районе Соколиная Гора

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Соколиная Гора проведут капитальный ремонт нежилых помещений для размещения культурно-досугового центра, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: "Капитальный ремонт помещений" по адресу: улица Щербаковская, дом 26, район Соколиная Гора, Восточный административный округ Москвы", – отмечается в сообщении.
Жилое здание на Щербаковский улице было возведено в конце 1950-х годов. Сообщается, что работы по капремонту проведут на первом этаже и частично в подвале. Там поменяют перегородки, произведут внутреннюю отделку помещений и поставят новые двери, окна и подоконные доски.
Также там выполнят ремонт крылец и пандусов для маломобильных граждан, в частности, уложат покрытие из нескользящего керамогранита и заменят ограждения.
"Благодаря такому перечню работ в помещениях с комфортом разместятся культурно-досуговой центр с местами для групповых занятий, двумя выставочными залами, залом хореографии и помещением для проведения собраний", – отметила руководитель комитета Анна Яковлева.
По ее словам, в здании также сделают кабинеты для сотрудников центра, медблок, санитарно-бытовые и вспомогательные помещения.
Ранее стало известно, что в Москве в текущем году отремонтируют более 25 доходных домов. Главная задача, которая стоит перед специалистами, – сохранить их исторический облик и при этом обеспечить комфорт и безопасность жителей.
В 2022 году работы запланированы в Гагаринском переулке. Там будут приводить в порядок фасад и крышу здания. Заменят систему центрального отопления, перепрошьют швы между кирпичной кладкой, а также в плане восстановить все сколы.
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