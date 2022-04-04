В столице отремонтируют один из самых длинных домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице в текущем году отремонтируют один из самых длинных многоквартирных домов. Специалисты приведут в порядок фасад, крышу, подвал и внутридомовые инженерные системы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Длина дома превышает 320 метров, а жилая площадь составляет 35 666 квадратных метров. Там расположено более 750 квартир. За свой размер здание получило название "дом-линейка", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе работ фасад дома очистят и покрасят акриловой краской, нанесут специальный раствор против грибка, заполнят щели и трещины. Специалисты также обновят кровлю. На чердаке установят противопожарную дверь, в подвалах очистят полы и стены. Все трубы и провода заменят, а затем уберут в специальные короба.
Здание находится по адресу Россошанская улица, дом 1, корпус 1.
Ранее сообщалось, что в Москве капитально отремонтируют здание дорожной инспекции Объединения административно-технических инспекций на Таганской улице. Два этажа здания построили в 1917 году, а в 1990-х годах появился третий этаж с чердаком после реконструкции. Общая площадь дома составляет 644,5 квадратного метра, высота – 13,4 метра. В ходе ремонта рабочие снимут старую штукатурку, выполнят грунтовку, штукатурку по сетке и шпаклевку.
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