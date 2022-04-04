Дом со 100-летней историей капитально отремонтируют на Таганской улице в Москве

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве капитально отремонтируют здание дорожной инспекции Объединения административно-технических инспекций на Таганской улице. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Два этажа здания построили в 1917 году, а в 1990-х годах появился третий этаж с чердаком после реконструкции. Общая площадь дома составляет 644,5 квадратного метра, высота – 13,4 метра.
К сегодняшнему дню в здании протекает крыша, на наружных стенах видны трещины. В рамках ремонта рабочие снимут старую штукатурку, выполнят грунтовку, штукатурку по сетке и шпаклевку.
"На заключительном этапе фасад покрасят специальной краской. Здание дорожной инспекции ОАТИ будет бежевого цвета в соответствии с колористическим паспортом. Сейчас на нем установлена плохозакрепленная улавливающая сетка, предотвращающая падение штукатурки на тротуар. В ходе работ ее заменят", – подчеркнул первый замруководителя столичного департамента капитального ремонта Антон Мельников.
Также планируется обновить крышу, металлической ограждение на ней и водосточную систему. В чердачном помещении сделают новые участки перекрытий, отремонтируют спуски в подвал, заменят лестницу с металлическим ограждением. Специалисты отреставрируют шахту небольшого подъемника, заменят кабину и систему управления.
В здании обновят инженерные системы, установят автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения, управления эвакуацией. В помещениях заменят окна и двери, выполнят отделочные работы, в кабинетах уложат паркет и ламинат, а в коридорах – керамическую плитку.
Ранее сообщалось, что в Москве завершили реконструкцию здания кинотеатра "Киргизия" в Новогирееве. Заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что здание расширили и заменили несущие строительные конструкции. Общая площадь объекта составляет свыше 27 тысяч квадратных метров. Программа реконструкции устаревших советских кинотеатров реализуется за счет средств инвестора.
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