Бочкарев: завершена реконструкция кинотеатра "Киргизия" на востоке Москвы

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В Москве завершили реконструкцию здания кинотеатра "Киргизия" в Новогирееве. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что здание расширили и заменили несущие строительные конструкции. Общая площадь объекта составляет свыше 27 тысяч квадратных метров.

"Ввод в эксплуатацию и открытие объекта для посещения ожидаются в первом полугодии 2022 года. Сначала станет доступна торговая часть, а кинотеатр откроется после дооснащения технологическим оборудованием", – добавил Бочкарев.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в свою очередь, отметил, что в здании будет многофункциональный общественный центр, который станет семейным досуговым центром. По его словам, в составе здания создадут шестизальный кинокомплекс на 342 места.

"К нему добавятся сетевой супермаркет, торговые галереи с магазинами и киосками, предприятия общественного питания, площадки для проведения выставок, мастер-классов и других мероприятий, а также подземная автостоянка", – отметил Левкин.

Программа реконструкции устаревших советских кинотеатров реализуется за счет средств инвестора.

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