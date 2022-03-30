Началось строительство эстакады съезда с МКАД на Липецкую улицу

07:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты приступили к строительству эстакады съезда с МКАД на Липецкую улицу в сторону центра, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
"Строители уже выполнили бетонирование одной опоры и приступили к таким же работам на второй. Эстакада небольшая, но сложная в исполнении", – приводятся слова Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что продолжается сборка металлоконструкций пролетных строений двух эстакад развязки.
Одна эстакада обеспечит левоповоротный съезд с трассы М4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД, вторая – съезд с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра. Также специалисты проводят работы на других искусственных сооружениях развязки.
В ходе проекта будет построено и реконструировано около 10 километров дорог, возведено семь путепроводов и один тоннель протяженностью более одного километра. Для удобства пешеходов планируется построить четыре надземных перехода.
Загрутдинов добавил, что реконструкция развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей обеспечит более удобный и беспрепятственный выезд на трассу М4 "Дон".
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве в 2022 году планируется построить 91 километр дорог, в том числе 19 эстакад, мостов, тоннелей и 10 внеуличных пешеходных переходов.
По словам мэра, было принято решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую магистраль – Московский скоростной диаметр. Трасса длиной 68 километров свяжет крупнейшие вылетные магистрали.
"Это наш город": развитие транспортного каркаса Москвы
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