Началось строительство эстакады съезда с МКАД на Липецкую улицу

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Специалисты приступили к строительству эстакады съезда с МКАД на Липецкую улицу в сторону центра, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Строители уже выполнили бетонирование одной опоры и приступили к таким же работам на второй. Эстакада небольшая, но сложная в исполнении", – приводятся слова Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что продолжается сборка металлоконструкций пролетных строений двух эстакад развязки.

Одна эстакада обеспечит левоповоротный съезд с трассы М4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД, вторая – съезд с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра. Также специалисты проводят работы на других искусственных сооружениях развязки.

В ходе проекта будет построено и реконструировано около 10 километров дорог, возведено семь путепроводов и один тоннель протяженностью более одного километра. Для удобства пешеходов планируется построить четыре надземных перехода.

Загрутдинов добавил, что реконструкция развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей обеспечит более удобный и беспрепятственный выезд на трассу М4 "Дон".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве в 2022 году планируется построить 91 километр дорог, в том числе 19 эстакад, мостов, тоннелей и 10 внеуличных пешеходных переходов.

По словам мэра, было принято решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую магистраль – Московский скоростной диаметр. Трасса длиной 68 километров свяжет крупнейшие вылетные магистрали.

