На отрезке Московского скоростного диаметра завершается бетонирование плиты – Бочкарев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Бетонирование плиты дорожного полотна эстакады завершается в районе Алтуфьевского шоссе на северном отрезке Московского скоростного диаметра. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра уточнил, что в настоящее время специалисты приступают к созданию насыпи за крайней опорой эстакады на съезде в сторону Ярославского шоссе. Также продолжается возведение пролетного строения эстакады в районе Дмитровского шоссе.

По словам Бочкарева, эстакада протяженностью 2,4 километра станет одной из самых длинных в Москве. Она пройдет от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе, пересекая участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку и Савеловское направление МЖД.

Руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов, в свою очередь, отметил, что всего на участке диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе планируются дороги общей протяженностью 22,6 километра.

"В том числе проектом предусмотрено строительство трех эстакад основного хода и двух эстакад съезда, реконструкция моста через реку Яузу и строительство трех мостов через реку Лихоборку", – сообщил Загрутдинов.

Также на данный момент, как уточнил руководитель департамента, специалисты приступили к реконструкции подземного пешеходного перехода на станции метро "Ботанический сад".

В ходе работ будет обновлено два выхода, создан дополнительный лестничный и пандусный сход, а также лифт для маломобильных граждан. Кроме этого, построен пешеходный тоннель в районе дома 16, строения 1 на Сигнальном проезде.

Ранее сообщалось, что строители начали сооружение моста через реку Битцу на участке Юго-Восточной хорды от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который станет частью Московского скоростного диаметра.

Уточняется, что длина моста составит 109 метров. В настоящее время уже завершены работы по погружению всех свай двух из пяти опор конструкции, идет подготовка к сооружению оставшихся.