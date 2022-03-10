Путепровод через Кавказский бульвар готов на 60%

13:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Путепровод через Кавказский бульвар готов более чем наполовину. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Путепровод построен на 60%. Работы проводятся на восьмом участке Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД.
"Забетонированы все 88 свай, возведены две из трех опор путепровода, между первой и второй опорами уже смонтировано 14 балок пролетного строения. Также ведутся работы по бетонированию третьей опоры", – заявил Бочкарев.
Проект предусматривает строительство четырех подземных переходов в районе улицы Бехтерева. В данный момент один из них уже полностью готов.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект", являющегося генеральным подрядчиком и проектировщиком ЮВХ, сообщил, что длина путепровода составит 63 метра, а ширина – 17. Для автомобилистов будет доступно по две полосы в каждую сторону.
Кроме путепровода через Кавказский бульвар, планируется построить еще три схожих объекта – через улицу Кантемировскую, реку Городню и Котляковский ручей.
"Путепровод через Котляковский ручей готов на три четверти: смонтированы все балки пролетного строения, завершено заполнение бетоном стыков железобетонных конструкций, уже наполовину сформированы парапеты", – подытожил руководитель "Мосинжпроекта".
Ранее сообщалось, что строители начали сооружение моста через реку Битцу на участке Юго-Восточной хорды от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который станет частью Московского скоростного диаметра. Уточняется, что длина моста составит 109 метров. В настоящее время уже завершены работы по погружению всех свай двух из пяти опор конструкции, идет подготовка к сооружению оставшихся.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: