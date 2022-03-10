Путепровод через Кавказский бульвар готов на 60%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Путепровод через Кавказский бульвар готов более чем наполовину. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Путепровод построен на 60%. Работы проводятся на восьмом участке Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД.

"Забетонированы все 88 свай, возведены две из трех опор путепровода, между первой и второй опорами уже смонтировано 14 балок пролетного строения. Также ведутся работы по бетонированию третьей опоры", – заявил Бочкарев.

Проект предусматривает строительство четырех подземных переходов в районе улицы Бехтерева. В данный момент один из них уже полностью готов.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект", являющегося генеральным подрядчиком и проектировщиком ЮВХ, сообщил, что длина путепровода составит 63 метра, а ширина – 17. Для автомобилистов будет доступно по две полосы в каждую сторону.

Кроме путепровода через Кавказский бульвар, планируется построить еще три схожих объекта – через улицу Кантемировскую, реку Городню и Котляковский ручей.

"Путепровод через Котляковский ручей готов на три четверти: смонтированы все балки пролетного строения, завершено заполнение бетоном стыков железобетонных конструкций, уже наполовину сформированы парапеты", – подытожил руководитель "Мосинжпроекта".

Ранее сообщалось, что строители начали сооружение моста через реку Битцу на участке Юго-Восточной хорды от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который станет частью Московского скоростного диаметра. Уточняется, что длина моста составит 109 метров. В настоящее время уже завершены работы по погружению всех свай двух из пяти опор конструкции, идет подготовка к сооружению оставшихся.

