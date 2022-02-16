Бочкарев: одна из самых длинных эстакад в столице на северном участке МСД готова на 76%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев оценил готовность эстакады на северном участке Московского скоростного диаметра (название магистрали не окончательное).

По его словам, сейчас работы идут на отрезке от Дмитровского до Ярославского шоссе. Протяженность готового инженерного сооружения составит 2,4 километра.

"В настоящий момент ее (эстакады. – Прим. ред.) строительство завершено на 76%", – заявил Бочкарев.

Эсткада основного хода будущего Московского скоростного диаметра протянется от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе. Она пройдет над участком Октябрьской железной дороги, соединительной железнодорожной веткой и Савеловским направлением МЖД.

Андрей Бочкарев отметил, что в настоящий момент осуществляется монтаж пролетных строений эстакады и кабельной канализации. Работы над подпорными стенами полностью завершены.

Заммэра ранее сообщил, что в рамках формирования нового скоростного диаметра в столице пройдет реконструкция и строительство около 220 километров дорог. По прямой новая трасса протянется на 68 километров.

