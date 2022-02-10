Около 220 км дорог построят и реконструируют в рамках Московского скоростного диаметра

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столице около 220 километров дорог строятся и реконструируются в рамках формирования нового скоростного диаметра, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Если учитывать не только длину основного хода единого скоростного диаметра, но и объемы строительства расположенной рядом улично-дорожной сети, то речь уже идет о примерно 220 километрах дорог и искусственных сооружений", – сказал Бочкарев.

Заммэра отметил, что протяженность нового скоростного диаметра по прямой составляет 68 километров. Там будут построены 136 искусственных сооружений общей протяженностью 60 километров и 33 пешеходных перехода.

Ранее Бочкарев рассказал о перспективах запуска единого скоростного диаметра в столице. По его словам, диаметр протянется от Симферопольского шоссе до трассы М11 Москва – Санкт-Петербург, пройдет через шесть округов Москвы – Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный.

Единый скоростной диаметр – предварительное название магистрали. Окончательное наименование ей дадут москвичи через голосование на портале "Активный гражданин".

