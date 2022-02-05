Бочкарев рассказал о создании единого скоростного диаметра в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о перспективах запуска единого скоростного диаметра в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Единый скоростной диаметр, который протянется от Симферопольского шоссе до трассы М11 Москва – Санкт-Петербург, пройдет через шесть округов Москвы – Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный", – заявил Бочкарев.

Заммэра уточнил, что удастся наладить связь между 44 столичными районами, в которых суммарно проживает более 4,5 миллиона человек.

Новая бессветофорная магистраль появится вследствие объединения Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд. Ее общая протяженность составит 68 километров. Трасса может быть готова уже в 2023 году.

Единый скоростной диаметр – предварительное название магистрали. Окончательное наименование ей дадут москвичи через голосование на портале "Активный гражданин".

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Один из ключевых проектов – строительство Большой кольцевой линии метро.