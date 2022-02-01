Временную эстакаду возведут при реконструкции Дмитровского путепровода

09:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Временную эстакаду протяженностью более 300 метров построят в рамках работ по реконструкции Дмитровского путепровода, ее возведение уже началось, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"При реконструкции Дмитровского путепровода, расположенного на Дмитровском шоссе в районе платформы Петровско-Разумовская МЦД-1, перед нами стоит задача максимально снизить влияние работ на пропускную способность магистрали. Поэтому для обеспечения свободного движения транспорта мы возводим здесь временный четырехполосный путепровод", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.
Бочкарев пояснил, что в настоящее время специалисты осуществляют установку пролетов эстакады на опорные конструкции и плит проезжей части. По его словам, в ближайшее время завершится монтаж двух последних опор, а также на 80% завершено устройство насыпи.
Как отметил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, для возведения временной эстакады было смонтировано около 1 760 тонн металлоконструкций.
"Во время реконструкции старого путепровода предстоит полностью заменить опоры и пролетные строения. Длина нового путепровода будет составлять 312,12 метра, ширина – 44 метра. Он обеспечит движение автотранспорта по четырем полосам вместо существующих трех полос в каждом направлении", – добавил Загрутдинов.
В мэрии отметили, что в рамках работ будет проведена реконструкция съездов между Дмитровским шоссе и Локомотивным проездом, а также улицами Линии Октябрьской Железной Дороги и Валаамской. Вдоль проезжей части установят шумозащитные экраны и барьеры, оборудуют тротуары и автоматическую противогололедную систему. Завершить работы планируется к марту 2023 года.
Ранее стало известно, что в текущем году планируется дополнительно благоустроить территории возле 11 станций Большой кольцевой линии метро. С учетом роста пассажиропотока специалисты расширят и обновят тротуары, приведут в порядок проезжую часть и там, где будет необходимо, сделают наземные пешеходные переходы с контрастным освещением.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: