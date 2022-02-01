Временную эстакаду возведут при реконструкции Дмитровского путепровода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Временную эстакаду протяженностью более 300 метров построят в рамках работ по реконструкции Дмитровского путепровода, ее возведение уже началось, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"При реконструкции Дмитровского путепровода, расположенного на Дмитровском шоссе в районе платформы Петровско-Разумовская МЦД-1, перед нами стоит задача максимально снизить влияние работ на пропускную способность магистрали. Поэтому для обеспечения свободного движения транспорта мы возводим здесь временный четырехполосный путепровод", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Бочкарев пояснил, что в настоящее время специалисты осуществляют установку пролетов эстакады на опорные конструкции и плит проезжей части. По его словам, в ближайшее время завершится монтаж двух последних опор, а также на 80% завершено устройство насыпи.

Как отметил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, для возведения временной эстакады было смонтировано около 1 760 тонн металлоконструкций.

"Во время реконструкции старого путепровода предстоит полностью заменить опоры и пролетные строения. Длина нового путепровода будет составлять 312,12 метра, ширина – 44 метра. Он обеспечит движение автотранспорта по четырем полосам вместо существующих трех полос в каждом направлении", – добавил Загрутдинов.

В мэрии отметили, что в рамках работ будет проведена реконструкция съездов между Дмитровским шоссе и Локомотивным проездом, а также улицами Линии Октябрьской Железной Дороги и Валаамской. Вдоль проезжей части установят шумозащитные экраны и барьеры, оборудуют тротуары и автоматическую противогололедную систему. Завершить работы планируется к марту 2023 года.

Ранее стало известно, что в текущем году планируется дополнительно благоустроить территории возле 11 станций Большой кольцевой линии метро. С учетом роста пассажиропотока специалисты расширят и обновят тротуары, приведут в порядок проезжую часть и там, где будет необходимо, сделают наземные пешеходные переходы с контрастным освещением.